Torna a disposizione di Runjaic | Solet le ultime su Udinese

L'Udinese ha annunciato il ritorno di Keinan Davis all'allenamento di gruppo, una notizia che cambia gli scenari per la formazione. L'attaccante ha ripreso gli allenamenti con i compagni, mentre il tecnico Runjaic ha ripreso in mano le scelte tattiche per le prossime partite. Nel frattempo, l’attenzione si concentra su Solet, che torna in rosa e può essere impiegato in campo già nelle prossime gare.

Il rientro di Keinan Davis nell'allenamento di gruppo segna una tappa significativa per l Udinese, offrendo nuove possibilità in chiave offensiva. L'attaccante inglese ha ripreso le sessioni collettive, restituendo una referenza importante al reparto avanzato e alla manovra della squadra. In contemporanea resta la questione legata a Solet, fermo da due settimane per un infortunio all'adduttore riportato a Bologna, situazione che incide sulle scelte tecniche e sull'equilibrio del gruppo. La disponibilità di Keinan Davis si configura come una delle novità più attese per l'attacco. Il recupero ha previsto la ripresa in gruppo nella seduta immediatamente precedente, aprendo diverse opzioni ai vertici offensivi.