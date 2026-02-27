Domenica 1 marzo 2026 alle 18:00 si gioca Torino-Lazio, una partita tra due squadre che stanno attraversando un momento complicato e non possono permettersi altri passi falsi. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state aggiornate, mentre i pronostici sono ancora in fase di elaborazione. La sfida si annuncia importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

La sfida tra Torino e Lazio vede di fronte due formazioni che attraversano una stagione piena di difficoltà, e che non possono sbagliare ancora. I granata hanno appena cambiato allenatore e in panchina e arrivato Roberto D’Aversa per risollevare la situazione. Il Toro infatti la settimana scorsa è incappato nella quinta sconfitta nelle ultime 7. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Lazio (domenica 01 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

