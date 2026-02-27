Torino 11enne sta per soffocare con una merendina | l' insegnante lo salva

A Torino, un insegnante ha salvato un bambino di 11 anni che stava per soffocare con una merendina. La professoressa ha applicato la manovra di Heimlich, tecnica che aveva imparato in precedenza, riuscendo a liberare le vie respiratorie del ragazzo e a prevenire conseguenze più gravi. L’episodio si è verificato in una scuola della città, coinvolgendo direttamente l’insegnante e l’alunno.

Stava soffocando per una merendina un ragazzino di 11 anni quando un'insegnante è intervenuta salvando il piccolo studente. È accaduto durante l'intervallo, intorno alle 10 di mattina, in una scuola media di Piscina, nel Torinese. Il piccolo, all'arrivo del 118, era cosciente e respirava già normalmente., Un dolcetto, forse un biscotto, si era bloccato nella trachea del giovanissimo studente. A scongiurare il peggio ci ha pensato una docente, che ha afferrato l'11enne e ha praticato la manovra di Heimlich, nota anche come manovra disostruttiva, riuscendo a liberare i suoi canali respiratori. Il ragazzino è stato comunque trasportato in pronto soccorso in via precauzionale.