Tony Pitony è arrivato a Sanremo, creando subito scompiglio tra il pubblico e i partecipanti. La sua presenza ha attirato l’attenzione e ha suscitato curiosità, mentre l’organizzazione ha annunciato la sua partecipazione come figura centrale nell’evento. La sua presenza si combina con le attività ufficiali del Festival, rendendo il suo ruolo di rilievo nella manifestazione.

La sigla del FantaSanremo non bastava, ci voleva Tony Pitony anche in carne e ossa. Sanremo è un Festival che, diciamolo, a volte rischia la noia. La scaletta che si allunga, i ringraziamenti, le standing ovation programmate, i comici che non fanno ridere. Poi arriva la serata delle cover, quella che i fan del Festival di Sanremo aspettano come un derby, perché potrebbe succedere di tutto: ospiti, comparsate, colpi di teatro che valgono come bonus punti. E soprattutto c’è qualcuno di molto atteso che manda tutto in tilt, già dal suo ingresso in città. Quel qualcuno, quest’anno, ha una maschera di Elvis e un repertorio di canzoni molto poco ortodosse. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tony Pitony è arrivato a Sanremo ed è subito caos: chi è, cosa farà e perché è imperdibile

TonyPitony è arrivato a Sanremo ed è subito caos: chi è, cosa farà e perché è imperdibileLa sigla del FantaSanremo non bastava, ci voleva TonyPitony anche in carne e ossa.

Chi è Tony Pitony, il vero “caso” di SanremoChi si nasconde davvero sotto la maschera da Elvis Presley di Tony Pitony? Scartato da X Factor, l’artista siracusano ha costruito la sua fama...

TONYPITONY A SANREMO TONYPITONY PASSA DAL BSMT!

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Chi è Tony Pitony, finto Elvis vero provocatore; Chi è Tony Pitony, il vero caso di Sanremo; Tony Pitony a Sanremo: morte o rivincita della musica alternativa?; Quel Sanremo con Tony Pitony. Ditonellapiaga e il gusto del fastidio.

Chi è Tony Pitony a Sanremo 2026: da Culo a Frank Sinatra, il blitz che non abbiamo visto arrivareTony Pitony approda all’Ariston con Ditonellapiaga per Sanremo 2026. Da Culo e Scapezzolate al palco del Festival: il blitz che nessuno aveva previsto. fanpage.it

Sanremo 2026: arriva Tony Pitony, la vera star del FestivalDa Tok Tok al Festival di Sanremo: lo strano caso del cantante travestito da Elvis che impazza sui social ... panorama.it

Tony Pitony porta il suo tatuaggio con scritto "pizza" a Sanremo: "Vaff… a chi dice che è buona solo in Italia" - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com

Tony Pitony canta una serenata a Ditonellapiaga: il video dei due a Sanremo. ' https://www.balarm.it/Rjvg - facebook.com facebook