Tony Colombo lo show il 12 settembre 2026 all’Ippodromo di Agnano

Sabato 12 settembre 2026, l’Ippodromo di Agnano ospiterà un concerto di Tony Colombo, in programma per quella sera. L’evento sarà il più grande della sua carriera e attirerà numerosi spettatori da tutta la regione. L’ingresso è previsto con biglietti acquistabili in prevendita, mentre l’organizzazione comunica che l’area sarà allestita con strutture per garantire la sicurezza e il comfort dei presenti.

NAPOLI – Sabato 12 settembre 2026, l'Ippodromo di Agnano aprirà i cancelli per quello che si preannuncia come il live più imponente della carriera di Tony Colombo. Per la prima volta, l'artista sfida le grandi dimensioni con una produzione da stadio, progettata per accogliere oltre 30.000 spettatori in una notte che fonde tecnologia, emozione e l'anima pop della canzone napoletana moderna.Uno show di portata internazionale L'allestimento segna un punto di svolta per la musica live nel Sud Italia: un palco di ultima generazione con superfici Led ad alta definizione, un impianto audio immersivo e un disegno luci curato dai migliori professionisti del settore.