Daniel Tonoli, uno dei punti fermi del Modena, si trova di nuovo lontano dal campo. L'assenza del giocatore si è verificata raramente, l'ultima volta risale a quasi tre mesi fa, durante una partita contro il Venezia. In quella occasione, la squadra ha affrontato una sconfitta che ha lasciato il segno. La sua assenza continua a influenzare le dinamiche del team.

Non sarà una prima volta assoluta ma. poco ci manca. Il Modena ha fatto a meno di Daniel Tonoli solo una volta, il 20 dicembre scorso contro il Venezia al Braglia, nel giorno di una delle sconfitte che maggiormente hanno insegnato ai canarini. Diversamente, mai Andrea Sottil ha dovuto rinuncia ad uno degli uomini migliori di questa stagione. Volendo essere puntigliosi, a Palermo l’ex Pergolettese ha lasciato il campo dopo otto minuti per la gomitata di Brunori ma anche in quella occasione era partito titolare e senza infortunio avrebbe terminato la gara. Il "braccetto" modenese è un vero e proprio stakanovista: 2.157 minuti giocati in campionato, 25 presenze e mettiamoci pure i 3 gol che male non fanno a nessuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tonoli, lo stakanovista costretto alla tribuna

