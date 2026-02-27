A Tokyo sono stati arrestati uno studente e una donna di 37 anni nell’ambito di un’indagine sulla frode nei test di ammissione. La vicenda riguarda pratiche illecite legate a esami ufficiali, con dettagli ancora in fase di accertamento. La vicenda si inserisce in un contesto di elevata competitività nel settore dell’istruzione e del lavoro in Giappone.

È risaputo, il mondo del lavoro è estremamente competitivo e, se possibile, in Giappone lo è maggiormente. La concorrenza inizia ancor prima della fine della laurea e, proprio per avere ulteriori qualifiche, gli studenti prendono parte a concorsi e test per ottenere una posizione favoreggiata. Tuttavia, a Tokyo si sta diffondendo una frode sempre più in voga: pagare un sosia per svolgere i test, assicurandosi così un punteggio notevole. Non è andata a buon fine, però, per un cittadino cinese di 19 anni attualmente in arresto. A Tokyo la frode dei test continua. I due soggetti coinvolti nella frode, come accennato poco prima, sono un cittadino cinese di 19 anni residente a Nakano e una donna di 37 anni domiciliata nel quartiere Shinjuku di Tokyo.

© Metropolitanmagazine.it - Tokyo, la frode dei test continua: arrestati uno studente e una donna di 37 anni

