Timothée Chalamet e la vecchia arte di imbruttirsi per vincere i premi

Gli Oscar si avvicinano e tra i protagonisti c’è anche un attore noto per i suoi cambiamenti estetici in vista delle premiazioni. Le sue trasformazioni sono spesso al centro dell’attenzione, alimentando discussioni sul rapporto tra immagine e riconoscimenti nel cinema. La corsa ai premi continua a suscitare curiosità e dibattiti tra fan e addetti ai lavori, senza che manchino le sorprese lungo il percorso.

Gli Oscar saranno una festa per gli occhi, prevede Seth Jones in un articolo nella sezione Gold Rush che il New York Magazine ospita ogni anno quando la stagione dei premi si avvicina. Parla dei maschi, non delle ragazze. Per stavolta ci risparmiamo il discorso su quante lacrime la madre affranta Jessie Buckley faccia versare in “Hamnet” di Chloé Zhao – e sinceramente pensavamo che la categoria “mi sono divertito ho pianto tanto” fosse superata dopo certi film strappacuore degli anni 40 e 50. Mr. Jones parla dei maschi candidati ai premi di recitazione. Timothée Chalamet che domina “Marty Supreme” fin dal titolo del film diretto da Josh Safdie, e Jacob Elordi che nel “Frankenstein” di Guillermo del Toro è la creatura senza nome – anche la più fascinosa, a memoria di ragazza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

