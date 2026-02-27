Test blindato per il TVB | torna Macura occhi puntati sull' amichevole con Trento

Treviso ha preparato un test blindato per il TVB, con il ritorno di Macura in campo. La squadra si concentra sull’amichevole contro Trento, mentre continua a lavorare su rotazioni, gestione del roster e verifiche specifiche in vista della ripresa del campionato. La sessione di allenamento si svolge senza particolari variazioni rispetto ai programmi stabiliti.

Treviso prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato, concentrandosi su rotazioni operative, gestione del roster e verifiche mirate. L’attività recente combina allenamenti intensi e una serie di test che permettono di valutare gli adattamenti tattici e l’intesa di squadra, mantenendo alta la competitività in vista delle prossime sfide. rotazioni ampie e uno scrimmage mirato hanno caratterizzato l’allenamento, con l’obiettivo di mettere minuti in cascina e trasferire sul campo le modifiche provate durante la settimana. L’attenzione resta centrata sull’equilibrio tra intensità e gestione delle risorse fisiche. La notizia positiva riguarda il rientro di Macura, che torna a far parte del gruppo dopo momenti di assenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

