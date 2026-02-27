Test antidroga obbligatori per i consiglieri

Il consiglio comunale di Treia ha approvato all’unanimità una mozione che richiede a tutti gli amministratori di sottoporsi a test antidroga in modo periodico. La decisione è stata presa per rafforzare la trasparenza e la fiducia nelle istituzioni locali, e sarà applicata a tutti i membri del consiglio senza eccezioni. La misura entrerà in vigore a breve.

Un test antidroga periodico per gli amministratori del Comune di Treia. Il consiglio comunale ha infatti approvato all'unanimità una mozione della minoranza che impegna tutti gli amministratori a sottoporsi periodicamente al controllo antidroga. Si tratta di un passaggio significativo, soprattutto dal punto di vista simbolico. Il documento, emendato per alcuni aspetti tecnici rispetto a come era stato proposto, punta a promuovere un principio di responsabilità e trasparenza istituzionale, inserendosi nel più ampio tema della prevenzione delle dipendenze. Tra i promotori della mozione, il consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Mozzoni ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: "Siamo contenti che la mozione sia stata accolta all'unanimità.