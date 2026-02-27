Terza serata a Sanremo | il duetto Keys-Ramazzotti incanta peccato per i soprammobili

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, il duetto tra Keys e Ramazzotti ha attirato l’attenzione del pubblico con una performance coinvolgente, mentre alcuni spettatori hanno notato dei soprammobili sul palco che hanno disturbato la visuale. La serata ha visto anche altri artisti esibirsi con varie performance, creando un clima di attesa e curiosità tra i presenti e gli spettatori a casa.

Terza serata del Festival di Sanremo all’insegna, finalmente, di qualche presenza internazionale che ci risolleva leggermente dal tedio al quale questa kermesse ci ha condannato. E infatti, per l’occasione, ecco Laura Pausini mascherata da Maria Callas, poi arriva Conti e per uno strano cortocircuito mentale ti sembra di assistere ad una puntata di Tale e Quale Show e ti aspetti che, da un momento all’altro, arrivi Malgioglio che esclama “Tesoro, io Maria Callas l’ho incondrada in Autogrill, al chilometro duecendoquindici.”. E invece no, siamo a Sanremo e la serata prosegue con la premiazione del vincitore delle Nuove Proposte (ex concorrente di Amici, ma guarda un po’?!) e con la solita sfilza di cosiddetti big, in fila per sei col resto di due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti ospite della terza serata: duetto con Alicia Keys(Adnkronos) – Eros Ramazzotti torna sul palco del Festival di Sarenremo a 40 anni dalla vittoria con il brano 'Adesso Tu', con cui nel 1986 trionfò...

Sanremo, duetto evento: Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti della terza serataSarà un momento di forte richiamo internazionale quello della terza serata del 76° Festival di Sanremo.

Sanremo 2026, pagelle terza serata: a Belen basta un attimo (7), Sal Da Vinci mette i brividi (9), Pantani 'Elkann' salva la serata (9)Terza serata del Festival di Sanremo, tra le lacrime di Sal Da Vinci, la bellezza di Belen Rodriguez e il ritmo di Serena Brancale. Scopriamo le pagelle della terza puntata ... libero.it

Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Luché e Sal Da VinciRadio e televoto hanno premiato Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Stasera la serata cover con voto separato. ilfattoquotidiano.it

Sanremo, Alicia Keys con Eros Ramazzotti incantano l'Ariston. Sfilata da top per Irina Shayk. Fotogalleria. - facebook.com facebook

Alicia Keys arriva sul palco dell'Ariston per esibirsi con Eros Ramazzotti durante la terza serata del Festival di Sanremo con un nude look da pro. Tra le prime a mostrarsi in versione #nomakeup, la cantante newyorkese, da antesignana è oggi perfettamente su x.com