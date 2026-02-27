Terribile incidente in scooter muore il fratello del politico italiano

Un grave incidente in scooter si è verificato a Roma, provocando la morte di un uomo noto come fratello di un politico italiano e figura attiva nel movimento Fratelli d’Italia nel III Municipio. L’incidente è avvenuto in una zona centrale della città e ha coinvolto un solo veicolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali.

Un incidente stradale a Roma ha causato la morte di una figura storica e attivista di Fratelli d'Italia nel III Municipio. Il sinistro è avvenuto nel quartiere Montesacro, nell'area di viale Jonio, nella serata del 24 febbraio. In base alle prime ricostruzioni, l'uomo era in sella al proprio scooter Yamaha quando è stato coinvolto in un impatto con una Skoda condotta da un 26enne di nazionalità romena. Lo scontro si è verificato intorno alle 20:30, all'incrocio tra viale Jonio e via Matteo Bandello, un punto più volte indicato dai residenti come critico per la visibilità. Dopo l'urto, il 77enne è stato soccorso in condizioni gravissime e trasferito d'urgenza al Policlinico Umberto I.