Terminati i lavori | riaprono il Ponte della Porta Vecchia e Viale Fiume

Dopo aver concluso i lavori di manutenzione, il Ponte della Porta Vecchia e Viale Fiume sono stati riaperti al traffico. Il ponte si trova nel centro storico, vicino alla Torre Civica di Porta Vecchia, uno dei principali punti di riferimento della città. La riapertura riguarda entrambe le strutture, che ora sono di nuovo accessibili ai cittadini e ai passanti.

