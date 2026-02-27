Tentativi di rapire bambini nei pressi delle scuole la smentita della Questura | I vocali WhatsApp sono fake news

Negli ultimi giorni sono stati condivisi messaggi vocali su social e app di messaggistica che segnalano presunti tentativi di rapimento di bambini vicino a scuole, parchi e palestre. La questura ha smentito queste voci, affermando che i messaggi vocali diffusi online sono fake news. Non ci sono state denunce ufficiali o segnalazioni di eventi simili, e le autorità invitano alla prudenza nel condividere informazioni non verificate.

ANCONA – Negli ultimi giorni stanno circolando alcuni messaggi vocali, inoltrati tramite social network e app di messaggistica istantanea, riguardanti presunti tentativi di rapimento di bambini nei pressi di scuole, parchi e palestre. Comunicazioni che hanno generato, e non poco, allarme tra la popolazione.