Tenta di uccidere il padre poi esce in strada e chiede a un passante di chiamare i carabinieri

Ieri nella frazione di Selvacava, nel comune di Ausonia, un uomo di circa cinquant’anni ha tentato di uccidere il padre all’interno della loro abitazione in località Bastia. Dopo l’aggressione, l’uomo è uscito in strada e ha chiesto a un passante di chiamare i carabinieri. L’intervento delle forze dell’ordine è stato successivo alla richiesta di aiuto.

