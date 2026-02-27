Tensione all’ingresso di una scuola di Paternò | sedicenne nasconde un coltello di sedici centimetri un altro alunno segnalato per possesso di marijuana

Da orizzontescuola.it 27 feb 2026

All'ingresso di una scuola a Paternò, i Carabinieri hanno fermato un sedicenne trovandolo in possesso di un coltello di sedici centimetri nascosto nello zaino, dopo aver tentato di scappare a bordo di uno scooter. Un altro studente è stato segnalato per aver portato marijuana. La scena ha attirato l'attenzione di chi si trovava sul posto.

I Carabinieri hanno bloccato uno studente a Paternò, trovandogli un coltello a serramanico nello zaino dopo un tentativo di fuga in scooter. Un altro alunno è stato segnalato per possesso di marijuana.

Pizzicato a fumare uno 'spinello' prima di andare a scuola: studente segnalato per possesso di hashishUn lunedì mattina iniziato con una segnalazione alla Prefettura per un giovane studente.

Genova, 13enne a scuola con un coltello di 22 cm: segnalatoAvrebbe portato a scuola, a Luni, in provincia della Spezia, un coltello da cucina con una lama lunga ben 22 centimetri, poi l'avrebbe mostrato ai...

