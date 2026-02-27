Tensione all’ingresso di una scuola di Paternò | sedicenne nasconde un coltello di sedici centimetri un altro alunno segnalato per possesso di marijuana

All'ingresso di una scuola a Paternò, i Carabinieri hanno fermato un sedicenne trovandolo in possesso di un coltello di sedici centimetri nascosto nello zaino, dopo aver tentato di scappare a bordo di uno scooter. Un altro studente è stato segnalato per aver portato marijuana. La scena ha attirato l'attenzione di chi si trovava sul posto.

I Carabinieri hanno bloccato uno studente a Paternò, trovandogli un coltello a serramanico nello zaino dopo un tentativo di fuga in scooter. Un altro alunno è stato segnalato per possesso di marijuana. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Pizzicato a fumare uno 'spinello' prima di andare a scuola: studente segnalato per possesso di hashishUn lunedì mattina iniziato con una segnalazione alla Prefettura per un giovane studente. Genova, 13enne a scuola con un coltello di 22 cm: segnalatoAvrebbe portato a scuola, a Luni, in provincia della Spezia, un coltello da cucina con una lama lunga ben 22 centimetri, poi l'avrebbe mostrato ai... Temi più discussi: Presentata la proposta di legge sulla remigrazione: tensione all’ingresso da parte di alcuni manifestanti; Lavori in via della Stufa Secca, disposto il divieto di transito; Phoenix Contact, nuovi alimentatori Trio Power con connessione Push?in: più potenza e installazione semplificata; Ruregold per la riqualificazione della rimessa Torino Smistamento. Presentata la proposta di legge sulla remigrazione: tensione all’ingresso da parte di alcuni manifestantiSi è tenuta oggi alle ore 15,30 a Pistoia la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal comitato Remigrazione e Riconquista. All’incontro hanno pr ... valdinievoleoggi.it Casa di comunità aperta, tensione e polemiche all'ingressoSACILE (PORDENONE) - Qualche momento di tensione, ieri mattina davanti alla casa di Comunità, per la presenza di alcuni esponenti del Comitato provinciale Emergenza Salute e Sanità pubblica. Se poco ... ilgazzettino.it Momenti di grande tensione la notte scorsa all’ingresso del porto di Mazara del Vallo, dove un peschereccio in manovra ha speronato un piccolo barchino, facendolo affondare e scaraventando in mare i due occupanti. Leggi cosa è successo nel link al primo - facebook.com facebook Alta tensione fuori dalla Camera a Roma dopo l'annullamento della conferenza stampa sulla Remigrazione per motivi di ordine pubblico. Jacopo Massetti, Salvatore Ferrara, Ivan Sogari, Luca Marsella, gli esponenti di estrema destra che dovevano intervenire x.com