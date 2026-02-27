La scuola di tennis dell’Associazione Tennis Macerata si posiziona al terzo posto nella classifica Grand Prix 2025, stilata dalla Federazione. La posizione riflette i risultati ottenuti nelle competizioni stagionali e testimonia l’impegno del team nel promuovere il settore. La classifica raccoglie le performance delle scuole più attive e competitive a livello nazionale.

Si piazza al terzo posto la scuola tennis dell’Associazione Tennis Macerata, nella speciale classifica Grand Prix 2025 redatta dalla Federazione. Una prestigiosa posizione a livello nazionale tra le Standard School, all’11° posto assoluto fra le oltre 2.000 scuole tennis e riconosciute dalla Fitp in Italia e 1ª nelle Marche. Un risultato mai raggiunto che dà grande lustro al movimento, tennistico maceratese, in forte crescita sia dal punto di vista agonistico, con la squadra maschile che ha disputerà per il terzo anno consecutivo il campionato di A2, quella femminile promossa al campionato di serie B1 e il 2° posto a livello nazionale della formazione Under 12 maschile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis. La scuola dell’Atm al terzo posto nella classifica Grand Prix 2025

