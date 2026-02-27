Tempesta d’amore anticipazioni al 6 marzo | Henry è furioso

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 2 al 6 marzo. Henry è furioso per essere stato ritrovato dalla madre e non ci vuole avere a che fare. Henry è furioso per essere stato ritrovato dalla madre e chiude la porta ad una riappacificazione con quest’ultima. Nel frattempo Sophia scopre che il Fürstenhof sta per aprire un casinò privato. Dopo il confronto con Luis, Miro decide di lottare per la sua relazione con Greta. Poco dopo, però, un incidente cambia tutto, continuano le anticipazioni di Tempesta d'amore. Michael scopre la verità sulla sua miracolosa guarigione: non è stata l’elettroterapia di Yvonne, bensì una spezia utilizzata da Greta a permettere il suo miglioramento. 🔗 Leggi su 2anews.it

