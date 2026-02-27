L'Atalanta è l’unica squadra italiana ancora in corsa in Champions League. La loro presenza si deve a un progetto di crescita continuo e a una gestione che si distingue per metodi innovativi rispetto al panorama nazionale. La squadra mostra un grande dinamismo e una forte attitudine, riuscendo a correggere rapidamente eventuali errori durante le partite. La proprietà ha instaurato una collaborazione efficace che sostiene il successo sul campo.

