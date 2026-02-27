Teatro Mercadante di Cerignola stagione 2025 2026 | Anna Mazzamauro in scena con ‘Brava bravissima… anche meno’

Al Teatro Mercadante di Cerignola, sabato 28 marzo alle 21, si terrà lo spettacolo ‘Brava, bravissima… anche meno’ con l’attrice Anna Mazzamauro. La rappresentazione fa parte della stagione teatrale 20252026 e vede l’artista protagonista sul palco con un’esibizione che coinvolge il pubblico presente. La serata rappresenta una delle tappe della programmazione teatrale prevista per questa stagione.

Per la stagione 20252026, al Teatro Mercadante di Cerignola sabato 28 marzo alle 21 va in scena Anna Mazzamauro con lo spettacolo dal titolo ‘Brava, bravissima. anche meno’. I biglietti sono acquistabili su Vivaticket. Lo spettacolo Una commedia musicale piena di autoironia, teatro, musica e avanspettacolo. Anna Mazzamauro, mattatrice indomabile, guida il pubblico in un viaggio surreale e divertente tra confessioni, ricordi e invenzioni sceniche, circondata da una compagnia variegata di attori, musicisti e tecnici che fanno parte della storia e della scena. È uno spettacolo in prova, ma anche una dichiarazione d’amore per il palcoscenico e per quella “platea che sorride se sono bellissima (anche meno) e che ride se sono bravissima (anche di più)”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Anna Mazzamauro al "Don Bosco" con "Brava, bravissima... anche meno"Spettacolo da non perdere quello in programma sabato 31 gennaio alle ore 20:30 presso il Teatro Don Bosco.

Teatro Mercadante di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena Amanda Sandrelli con 'La Bisbetica domata'La stagione teatrale 20252026 del Teatro Mercadante di Cerignola, organizzata in collaborazione con Puglia Culture, prosegue con uno degli...

Teatro Mercadante di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena l'operetta ‘Cin-ci-là’Per la stagione 2025/2026, al Teatro Mercadante di Cerignola sabato 21 febbraio alle 21 va in scena la celebre operetta ‘Cin-ci-là’ nell’adattamento e per la regia di Corrado Abbati e con Il balletto ... foggiatoday.it

Sergio Assisi al ‘Roma Teatro’ di Cerignola con Mi dimetto da uomoQuotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... lanotiziaweb.it

