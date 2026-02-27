Teatro di Anghiari prove aperte con la danza

Al teatro di Anghiari si sono svolte le prove aperte di danza, dando spazio a giovani talenti e a nuove collaborazioni. L’evento fa parte del progetto Giovane Danza Italian, promosso da diversi enti del settore. La giornata ha visto la partecipazione di artisti emergenti e appassionati, creando un’occasione di confronto e crescita per tutti i presenti.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Nuova tappa del progetto Giovane Danza Italiana ideato e promosso da Anghiari Dance Hub, CapoTraveKilowatt e Cantieri Danza, che fa tappa al Teatro di Anghiari. Sono Echo Chambers – un amore senza fine di Vittorio Pagani e Your Tactile Identity di YoY Performing Arts Ivona Tyche, i due progetti vincitori del bando Giovane Danza Italiana promosso da Anghiari Dance Hub, Cantieri Danza e CapoTraveKilowatt: si tratta di due nuove opere coreografiche che vedranno la luce nel 2026 grazie a un percorso di ricerca e produzione della durata di un anno. Ai vincitori un contributo alla produzione di 15.000 euro il primo e 25. Seconda tappa ad Anghiari per il progetto Giovane Danza ItalianaArezzo, 24 febbraio 2026 – Seconda tappa ad Anghiari per il progetto Giovane Danza Italiana – ideato e promosso da Anghiari Dance Hub,... La Giovane Danza Italiana al Teatro di Anghiari venerdì 27 febbraio, ore 19:30, prova aperta al pubblico di "Your Tactile Identity" con Federica D'Aversa, Roberto Doveri, Pablo Girolami, Guilherme Leal ed Emma Zani