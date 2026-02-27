Al Teatro Celebrazioni torna in scena “Il Piccolo Principe” in una nuova edizione diretta da Stefano Genovese. Lo spettacolo ripropone la celebre storia con scenografie e interpretazioni rivisitate, offrendo al pubblico un’esperienza più coinvolgente. La messa in scena promette di catturare l’attenzione di grandi e piccoli, portando in scena un classico amato da generazioni.

La storia più letta e amata di sempre torna a teatro in una versione che promette meraviglia, emozione e spettacolo. Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry approda di nuovo al Teatro Celebrazioni di Bologna con la messa in scena firmata da Stefano Genovese, oggi rinnovata e ancora più spettacolare. Quella di Genovese non è una semplice trasposizione teatrale: è una produzione che trascende i generi e costruisce un’esperienza immersiva, capace di parlare a pubblici diversi. La messa in scena fonde prosa, musical, nouveau cirque e installazione artistica, attingendo a molteplici codici espressivi per restituire tutta la profondità del racconto originale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Teatro Celebrazioni: torna Il Piccolo Principe in un’edizione rinnovata e grandiosa firmata da Stefano Genovese

