Teatro Celebrazioni | torna Il Piccolo Principe in un'edizione rinnovata e grandiosa firmata da Stefano Genovese

Da spettacolo.periodicodaily.com 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Celebrazioni torna in scena “Il Piccolo Principe” in una nuova edizione diretta da Stefano Genovese. Lo spettacolo ripropone la celebre storia con scenografie e interpretazioni rivisitate, offrendo al pubblico un’esperienza più coinvolgente. La messa in scena promette di catturare l’attenzione di grandi e piccoli, portando in scena un classico amato da generazioni.

La storia più letta e amata di sempre torna a teatro in una versione che promette meraviglia, emozione e spettacolo. Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry approda di nuovo al Teatro Celebrazioni di Bologna con la messa in scena firmata da Stefano Genovese, oggi rinnovata e ancora più spettacolare. Quella di Genovese non è una semplice trasposizione teatrale: è una produzione che trascende i generi e costruisce un’esperienza immersiva, capace di parlare a pubblici diversi. La messa in scena fonde prosa, musical, nouveau cirque e installazione artistica, attingendo a molteplici codici espressivi per restituire tutta la profondità del racconto originale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

