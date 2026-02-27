Tarocchi il mazzo dei record e le 5 carte più belle

La lettura dei tarocchi continua a catturare l’interesse di molti, con mazzi che diventano vere e proprie icone di collezionismo. A Bergamo si inaugura una mostra dedicata alle carte più affascinanti e alle storie che si celano dietro le cinque più amate, attirando appassionati e curiosi da ogni parte. È un’occasione per scoprire i segreti di questa antica tradizione.

Tutti pazzi per la lettura delle carte: ma da dove nasce questa passione? Una mostra a Bergamo racconta le origini e la fortuna dei tarocchi (con una reunion di un mazzo molto speciale) +++dropcap Si sente quasi l'elettricità nell'aria quando una carta di tarocchi viene girata sul tavolo. I tarocchi continuano a fare magie (e a ispirarci: avete già visto il nostro gioco per Sanremo 2026?) ma prima che diventassero un fenomeno pop, con mazzi firmati da illustratori cult, sono stati il passatempo chic delle corti rinascimentali.