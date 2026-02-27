Tar Campania affari depositati in 2025 nettamente superiori ad anno precedente

Nel 2025, il Tar Campania ha registrato un aumento notevole negli affari depositati rispetto all’anno precedente. I dati ufficiali mostrano che il totale dei casi presentati quest’anno supera di gran lunga le cifre dello scorso anno, evidenziando una crescita significativa nelle pratiche giudiziarie. La differenza tra i due anni è evidente e si traduce in un incremento sostanziale nelle pratiche depositate presso l’ente giudiziario regionale.

Gli affari depositati al Tar Campania nel 2025 hanno un valore "nettamente superiore " a quello con cui si era chiuso l'anno precedente. Lo si legge nella relazione del presidente del Tar Campania, Nicola Gaviano, illustrata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale amministrativo campano. I numeri riferiti, infatti, dicono che gli affari depositati nel 2025 sono stati 7.402 a fronte dei 6.710 dell'anno precedente, registrando, dunque, un incremento del 10,31 per cento. " E' un incremento cospicuo – dice Gaviano nella relazione – e da segnalare in quanto immediatamente susseguente all'altro registrato l'anno prima e di entità quasi altrettanto sensibile: il valore di chiusura del 2024, pari appunto a 6.