Talenti futuri Pd | Il Comune ha intenti condivisibili ma ridotti a sportello informativo

Il Partito Democratico di Ferrara commenta il progetto ‘Talent Playground 2026-27’ del Comune, definendolo un’iniziativa con intenti condivisibili ma limitata a un ruolo di semplice sportello informativo. La seconda edizione del programma, mirato a identificare e trattenere i talenti, è al centro di un dibattito politico locale, con la sezione del partito che esprime una posizione critica sulla sua reale efficacia.

Il 'Talent Playground 2026-27' finisce al centro del dibattito politico. La seconda edizione di un progetto del Comune di Ferrara volto a intercettare e trattenere i talenti è, infatti, oggetto di una riflessione della sezione locale del Partito Democratico.

