Il vicepresidente della Camera di commercio di Roma ha commentato l'importanza di saper gestire l'intelligenza artificiale e ha ringraziato la ministra Calderone per aver scelto la loro sede per un evento di rilievo. La giornata ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali e professionisti del settore, sottolineando l’interesse per le tematiche legate alla tecnologia e all’innovazione.

Roma, 27 feb. (AdnkronosLabitalia) - "Ringrazio la ministra Calderone per aver scelto la nostra sede per evento così importante e strategico. Si parlerà di un futuro sempre più presente, un grande tema per la società non solo italiana e europea: come governare l'intelligenza artificiale, guardando in particolare all'impatto sul mondo del lavoro". Lo ha detto Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma, intervenendo all'evento 'Ia e lavoro: Governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità', promosso dal ministero del Lavoro e in corso nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in piazza di Pietra, presso la sede della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tagliavanti (Camera commercio Roma): "Centrale saper governare l'Ai"

Leggi anche: Camera di commercio di Roma, eletta la nuova giunta. Affiancherà il presidente Tagliavanti

Moda, la Camera di commercio visita l'industria di Pievesestina: "Il nostro 'saper fare' si evolve""Visitare realtà come Camac Group significa toccare con mano ancora una volta l’evoluzione del nostro ‘saper fare’" ha dichiarato Carlo Battistini,...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Lorenzo Tagliavanti al Festival del Sarà: competitività, imprese e territorio nella nuova era della supremazia; 'Roma conCorre per la legalità', premiati i vincitori del trofeo; Migliori birre d'Italia, EastSide Brewing vince due medaglie e una menzione speciale; Palio eletta la nuova corte ducale Il presidente è Federico Margutti.

Tagliavanti (Camera commercio Roma): Centrale saper governare l'AiE Tagliavanti ha sottolineato la necessità di accelerare per l'economia italiana e di trovare le competenze adeguate per le imprese. C'è una forte domanda di lavoratori, ma il 36% di questa domanda è ... iltempo.it

Camera di Commercio: Tagliavanti vara la nuova Giunta con quota rosaIl Consiglio della Camera di commercio di Roma ha eletto la Giunta. I quattro componenti che affiancheranno il presidente, Lorenzo Tagliavanti, sono: Valter Giammaria, presidente di Confesercenti, per ... affaritaliani.it

Il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, apre il convegno sul tema "Intelligenza artificiale e lavoro", organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Inps e Inail, nel Tempio di Vibia Sabina e x.com

Si è svolta al Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, la premiazione della quarta edizione del Trofeo “Roma conCORRE per la Legalità”. Un’iniziativa che unisce sport e valori civili, inserita per la prima volta nell'ambito del - facebook.com facebook