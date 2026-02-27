Svolta nell’omicidio di Alexandru Adarici nel B&B di via Nerino a Milano | arrestato a Barcellona il figlio trentenne Igor

Un nuovo sviluppo nella vicenda dell’omicidio di Alexandru Adarici a Milano: il figlio trentenne, Igor, è stato arrestato a Barcellona. La polizia ha eseguito l’arresto nel contesto delle indagini avviate dopo il decesso dell’ex banchiere ucraino, avvenuto il 23 gennaio scorso in un bed and breakfast di via Nerino. La notizia ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore.

Milano, 27 febbraio 2026 – Svolta nell’omicidio di Alexandru Adarici, l'ex banchiere ucraino morto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano ha eseguito in Spagna, a Barcellona, un mandato di arresto europeo, per il reato di sequestro di persona aggravato dalla morte del soggetto, nei confronti del figlio trentaquattrenne Igor Adarich. Smentita dunque la versione fornita dal trentenne alla polizia di Barcellona, che ricostruiva il suo arrivo assieme al padre a Milano e quello che era successo nel corso della notte in cui perde la vita il padre. Stando infatti a quanto messo nero su bianco da Igor, lui e Alexandru erano partiti in aereo alle 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Svolta nell’omicidio di Alexander Adarich nel B&B di via Nerino a Milano: arrestato per sequestro di persona il figlio trentenne IgorMilano, 27 febbraio 2026 – Svolta nell’omicidio di Alexandru Adarici, l'ex banchiere ucraino morto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso.

Ex banchiere ucraino Alexandru Adarici morto a Milano, arrestato il figlio in SpagnaIl 34enne avrebbe "concorso" al sequestro del padre per costringerlo "a trasferire 250mila euro in criptovalute"

Svolta nell’omicidio di Alexander Adarich nel B&B di via Nerino a Milano: arrestato per sequestro di persona il figlio trentenne IgorIl mandato di cattura europeo eseguito in Spagna. Il trentenne aveva raccontato alla polizia di Barcellona di essere stato sequestrato assieme al padre la notte del 24 gennaio da un commando russo ... ilgiorno.it

PROCURA REPUBBLICA – MILANO *«ARRESTATO IN SPAGNA IL FIGLIO DI ADARICI ALEXANDRU, PER IL SEQUESTRO E LA MORTE DEL PADRE» x.com