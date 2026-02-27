Svolta nella morte di Adarich | arrestato il figlio dell’imprenditore ucraino gli avrebbe teso una trappola

Nella vicenda della morte di Adarich, questa mattina a Barcellona è stato arrestato Igor Adarich, 34 anni, figlio di un imprenditore ucraino. L'uomo è accusato di aver teso una trappola che avrebbe portato alla morte del padre. L'arresto segue un’indagine in corso che ha condotto le forze dell'ordine a fermare il sospettato.

Igor Adarich, 34 anni, è stato fermato questa mattina a Barcellona con l'accusa di sequestro aggravato dalla morte del padre. Secondo gli inquirenti, avrebbe attirato il genitore a Milano con la scusa di un incontro d'affari per sottrarglio 250.000 euro in criptovalute. Una trappola tesa da un figlio al proprio padre. È questa, secondo la Procura della Repubblica di Milano, la verità dietro la morte di Alexander Adarich, l'ex banchiere e manager 54enne di nazionalità ucraina e romena, precipitato il 23 gennaio scorso dal quarto piano di un bed & breakfast in via Nerino 8, a pochi passi dal Duomo di Milano. Nella mattinata di venerdì 27 febbraio 2026, la Polizia di Stato ha eseguito un mandato d'arresto europeo nei confronti del figlio, Igor Adarich, 34 anni, rintracciato a Barcellona e fermato dai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana. Morte Alexander Adarich, imprenditore ucraino e figlio Igor sequestrati prima della caduta da B&B: ragazzo "indebitato con uomini russi"Alexander Adarich, poco prima di morire, è stato contattato da un account su Telegram nominato "Kirill". Svolta nell'omicidio di Alexander Adarich nel B&B di via Nerino a Milano: arrestato a Barcellona il figlio trentenne IgorMilano, 27 febbraio 2026 – Svolta nell'omicidio di Alexander Adarich, l'ex banchiere ucraino morto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso.