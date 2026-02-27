Svezia l’esercito intercetta un drone russo | si stava avvicinando troppo a una portaerei francese

Le forze militari svedesi hanno intercettato un drone russo che si stava avvicinando alla portaerei francese Charles De Gaulle, lunga 243 metri, poiché rischiava di provocare un grave incidente di sicurezza. L’evento si è verificato nelle acque svedesi, coinvolgendo le forze armate locali e l’aeronautica francese nel monitoraggio delle attività aeree nella regione. Nessun danno è stato riportato e l’incidente si è concluso senza altre conseguenze.

Le forze militari svedesi hanno intercettato un drone russo che si stava avvicinando alla portaerei francese Charles De Gaulle, lunga 243 metri, poiché rischiava di provocare un “grave incidente di sicurezza”. A darne notizia è stato il Daily mail, precisando che tutto è avvenuto sulle coste di Malmö. Stiamo parlando di un episodio che si è verificato pochi giorni dopo le parole minacciose di Putin, che ha paventato la possibilità di una terza guerra mondiale contro l’Occidente. Il presidente russo in quella stessa occasione ha anche sottolineato che i suoi «rivali sanno come potrebbero finire le cose» se si dovesse ricorrere all’uso di un «elemento nucleare» per un qualsiasi attacco a Mosca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Usa abbattono drone iraniano nel Mar Arabico: si stava avvicinando a portaerei Abraham Lincoln

