Svezia intercettato un presunto drone russo durante la visita di una portaerei francese

Durante la visita di una portaerei francese nel porto di Malmö, le forze svedesi hanno intercettato un presunto drone russo al largo della costa meridionale. L’evento si è verificato mentre la nave europea era attraccata e non ci sono state segnalazioni di danni o incidenti collegati. La situazione ha portato a un intervento delle autorità locali per monitorare ulteriormente la presenza del velivolo.

La Svezia ha intercettato un presunto drone russo al largo della costa meridionale del Paese mentre una portaerei francese era attraccata nel porto di Malmö. Le forze armate hanno dichiarato giovedì che una nave della marina di Stoccolma ha avvistato il presunto drone durante una pattuglia nell'Öresund, lo stretto che separa la Svezia dalla Danimarca. La portaerei francese a propulsione nucleare Charles de Gaulle si trova questa settimana nella città meridionale di Malmö nell'ambito delle regolari esercitazioni della Nato. Il ministro della Difesa svedese ha fatto sapere che il drone neutralizzato a Malmö sarebbe di origine svedese. Il sistema aereo era stato intercettato vicino a una portaerei francese ancorata nel porto.