Super vincita sul lago | il SuperEnalotto porta in dono oltre 60 mila euro

Una grande sorpresa è arrivata sul lago, dove un giocatore ha centrato una vincita di oltre 60 mila euro al SuperEnalotto. La sestina fortunata ha portato a casa una cifra considerevole, creando entusiasmo tra appassionati e residenti. La notizia si diffonde rapidamente, suscitando curiosità tra chi spera ancora di realizzare il sogno di una vincita importante.

Super vincita da oltre 60.000 euro al SuperEnalotto sul ramo lecchese del lago. È festa infatti per una persona che nelle scorse ore ha centrato 1 punto 5 da ben 60.245,58 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Dervio presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Noce situato in via Diaz, 72.