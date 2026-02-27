Suore venete assassinate in Burundi preso il ' basista' Guillaume Harushimana | Rifiutarono favori alle milizie corpi martoriati per scopi esoterici

Sono stati arrestati due uomini sospettati di essere coinvolti nel tragico omicidio di alcune suore venete in Burundi. Le autorità hanno identificato un possibile responsabile e stanno approfondendo le responsabilità legate al crimine. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale e richiama l’attenzione sulla complessità delle situazioni di conflitto in quella regione. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

PADOVA - Quando postava la foto del generale Adolphe Nshimirimana, defunto capo della polizia segreta del Burundi, lo omaggiava con grande enfasi: «L'eredità che lasceremo dietro di noi». Ma dietro di sé Guillaume Harushimana, operatore sociale burundese di origine e italiano di domicilio, teneva intanto un'ombra inquietante: aver collaborato con l'allora alto ufficiale al brutale assassinio di due suore venete e una consorella lombarda nel quartiere Kamenge di Bujumbura, fra il 7 e l'8 settembre 2014. Il cold case è stato scongelato ieri dai carabinieri di Parma, arrestando il 50enne con l'accusa di omicidio plurimo aggravato dalla premeditazione, dall'efferatezza e dall'età delle vittime.