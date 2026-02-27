Sul Lecchese weekend con nuvole e possibili deboli piogge

Da leccotoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana sul Lecchese sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, con nuvole in aumento e possibilità di deboli piogge. La situazione meteo si presenterà meno stabile rispetto ai giorni precedenti, portando a un cambiamento nelle condizioni atmosferiche della zona. Le previsioni indicano un accumulo di nuvole che potrebbe influenzare le attività all'aperto e la quotidianità dei residenti.

Weekend all'insegna delle nuvole. La condizione di stabilità è infatti destinata a cambiare, con il progressivo aumento della nuvolosità. Fra domenica e lunedì possibili deboli precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno su massime intorno ai 15° C.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

