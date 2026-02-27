Successo di pubblico per i dilettanti

Un match amichevole tra la Fiorentina Under 17 e la Rappresentativa Nazionale Under 17 si è concluso con una vittoria per 2-0 della squadra viola. L’incontro si è svolto allo stadio comunale “Emanuele Faralli” e ha attirato un buon numero di spettatori, dimostrando l’interesse per le sfide tra le formazioni giovanili. La partita ha offerto spunti interessanti per entrambe le squadre.

Si è chiuso con la vittoria per 2-0 della Fiorentina Under 17 il test amichevole disputato allo stadio comunale "Emanuele Faralli" contro la Rappresentativa Nazionale Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti. Una gara seguita da una buona cornice di pubblico e che ha rappresentato il momento conclusivo del raduno castiglionese di tre giorni della selezione guidata dal tecnico Roberto Chiti. "In campo – confermano gli organizzatori - si è visto un confronto di buon livello, giocato con intensità e qualità da entrambe le formazioni, utile soprattutto in chiave di crescita tecnica per tutti i giovani protagonisti"