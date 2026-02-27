Su Moneta lo zombie smart working e il tranello TikTok

Nel nuovo numero di Moneta, in edicola da domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, si parla di Moncler durante la fashion week milanese. Il focus è sui suoi bilanci e sulle strategie aziendali, evidenziando come sia uno dei gruppi più redditizi e liquidi nel settore del lusso in Europa. La rivista affronta anche il fenomeno dello smart working e le insidie di TikTok.

Dalle banche all'energia, Moneta mette a confronto il modello Edf con la strada più snella delle mini-centrali modulari per rilanciare l'atomo Nel pieno della fashion week milanese, sulle pagine del nuovo numero di Moneta, da domani in edicola con Il Giornale, Libero e Il Tempo, a sfilare è Moncler: radiografata nei conti e nelle strategie, risulta essere tra i gruppi più redditizi e liquidi del lusso europeo. Di una storia di successo parla anche l'editoriale del direttore Osvaldo De Paolini, che ripercorre la metamorfosi di Tim: dagli anni del maxi debito fino all'ingresso di Poste. Una svolta che dimostra come visione e coerenza possano ribaltare destini che sembravano già scritti.