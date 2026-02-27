Studenti pro-Pal contestano Giorgio Gori in Università il rettore li convoca | Avviamo procedimenti disciplinari

Il 23 gennaio all’università di Bergamo si sono svolti un dibattito tra economisti e un europarlamentare, con quest’ultimo che è anche ex sindaco della città. Durante l’evento, alcuni studenti pro-Pal hanno contestato il relatore, Giorgio Gori, e il rettore ha deciso di avviare procedimenti disciplinari contro di loro. La discussione ha coinvolto inoltre i professori Federica Origo e Michele Boldrin.

È il 23 di gennaio, all' Ateneo di Bergamo ci sono gli economisti Federica Origo e Michele Boldrin e l'europarlamentare – ex sindaco della città – Giorgio Gori per un dibattito su giovani e lavoro. A un certo punto un gruppo di studenti entra nella sala e srotolando uno striscione con la scritta "Fuori i sionisti dall'Università" interrompe l'incontro e contesta Gori. L'esponente del Pd, nelle settimane precedenti, aveva difeso il collega dem Emanuele Fiano, a cui era stato impedito di parlare a Venezia. Questa la storia finita sui giornali un mese fa, anche e soprattutto per una frase pronunciata da uno degli studenti – secondo il collettivo UnibgForPalestine, "estrapolata dal contesto" – che suonava così: "Stiamo con chiunque spara a un sionista".