Nella zona della Pialassa sono stati individuati diversi manufatti realizzati senza autorizzazioni lungo il percorso della ciclovia Adriatica. Entro un mese, tutte le strutture abusive dovranno essere rimosse, tra cui un capanno prefabbricato con pontile, un altro in legno con tetto in eternit posizionato su una barca e una postazione da pesca composta da natante e passerella.

Un capanno in prefabbricato con pontile, un altro in legno con tetto in eternit posizionato su una barca, una postazione da pesca costituita da natante e passerella. E poi un manufatto in legno e materiali di recupero, oltre a passerelle e pontili vari. Tutte strutture che hanno in comune tre cose: la prima è l’essere abusivi, la seconda è trovarsi proprio sul tracciato della ciclovia Adriatica, il maxi progetto finanziato dal Pnrr che punta a creare un percorso ciclabile che va da Rovigo a Foggia, e che si snoda per 68 chilometri nel nostro territorio. La terza è un destino certo: la demolizione, che sarà Palazzo Merlato a effettuare, se non ci penseranno prima (entro 30 giorni dal 25 febbraio scorso) i proprietari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strutture abusive in Pialassa. Sul tracciato della ciclovia Adriatica. Entro un mese dovranno sparire

