La Fiorentina affronta una fase complicata dopo la partita di Conference League, con tre giocatori che hanno subito infortuni durante la sfida contro lo Jagellonia Byalistok. La squadra si trova ora a dover fare i conti con le conseguenze di questa serata, che potrebbero influenzare le prossime settimane di campionato e di allenamenti. La situazione resta sotto osservazione da parte dello staff tecnico.

FIRENZE – Lascia strascichi non indifferenti la serata di Coppa per la Fiorentina contro lo Jagellonia Byalistok. Passaggio del turno ai supplementari (dopo aver vinto 3-0 all'andata) ma due giocatori sono usciti anzitempo e un altro ha subito un trauma al volto. Gosens, questo il report a fine gara, ha riportato un trauma maxillo facciale. L'israeliano Solomon ha riportato un risentimento al retto femorale della coscia destra così come il portiere Lezzerini, sostituito a inizio ripresa da De Gea.

© Corrieretoscano.it - Strascichi per la Fiorentina di Conference League: infortuni per tre

