Strappa gli antitaccheggi e tenta di uscire con 300 euro di vestiti | arrestato all’Iper di Grandate
Un uomo è stato arrestato all’Iper di Grandate dopo aver tentato di uscire con merce rubata per circa 300 euro. Ha strappato gli antitaccheggio e si è diretto verso l’uscita, ma è stato fermato prima di riuscire a fuggire con i vestiti. La polizia è intervenuta e ha messo fine al tentativo di furto.
Ha cercato di uscire dall'ipermercato con merce rubata per circa 300 euro, ma è stato bloccato prima di riuscire a lasciare il negozio. Per questo un uomo di 38 anni, residente a Limbiate, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Appiano Gentile con l'accusa di furto aggravato.
