Strappa gli antitaccheggi e tenta di uscire con 300 euro di vestiti | arrestato all’Iper di Grandate

Un uomo è stato arrestato all’Iper di Grandate dopo aver tentato di uscire con merce rubata per circa 300 euro. Ha strappato gli antitaccheggio e si è diretto verso l’uscita, ma è stato fermato prima di riuscire a fuggire con i vestiti. La polizia è intervenuta e ha messo fine al tentativo di furto.