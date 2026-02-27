Strada consortile Concessa Festicini | Finalmente si sblocca tutto

Dopo anni di segnalazioni, esposti e proteste dei residenti, arriva una notizia positiva sulla strada comunale consortile Concessa. La situazione si sblocca dopo un lungo periodo di attesa, segnato da richieste ripetute e attenzione da parte delle autorità locali. La notizia rappresenta una svolta per i cittadini che da tempo chiedevano interventi e chiarimenti sulla situazione della strada.

"Dopo anni di segnalazioni, esposti, proteste dei residenti e articoli di giornale, per la strada comunale consortile Concessa arriva finalmente una notizia positiva. Nel corso della riunione del Comitato operativo viabilità, svoltasi presso la prefettura di Reggio Calabria su richiesta del.