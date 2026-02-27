Johnnier Montano, arrivato in Italia nel 1999 con grandi aspettative, è un giovane colombiano che sin da subito ha mostrato interesse per il mondo dello spettacolo. Tuttavia, nel corso degli anni, la sua carriera non ha preso la piega sperata e il suo percorso si è complicato, lasciandolo spesso lontano dal successo tanto atteso. La sua storia rimane quella di un talento che non ha mai sfondato come artista.

Questo è il ritratto di un cucciolo che non diventò mai un artista. Ne aveva le possibilità, non il carattere. E così si è perso in giro per il mondo e di lui non sono restate che sporadiche immagini, molte ombre, pochissime luci. Johnnier Montano sbarcò in Italia nell'estate del 1999 con le credenziali di un talento in ascesa. Veniva da Cali, Colombia, e arrivò a Parma perché il suo procuratore Gustavo Mascardi aveva un filo diretto con il patron emiliano Calisto Tanzi. Johnny aveva 16 anni e un viso da bambino. Non da monello, proprio da bambino. Gli occhi raccontavano lo stupore, non la malizia: era affascinato da tutto ciò che lo circondava, un mondo nuovo da affrontare e da vivere lontano da casa, dalla famiglia, dagli amici di sempre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Storia di Johnnier Montano, il cucciolo mai diventato artista

Comunicato Stampa: "The swimmer", la tenera storia di un cucciolo che ha imparato a camminareLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK.

Leggi anche: Ranger, il Pastore Tedesco “cucciolo per sempre”, la sua storia è bellissima ancora oggi (e ci ammonisce)