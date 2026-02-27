Stipendio da un euro a febbraio per docenti e ATA | scoppia la protesta

A febbraio, molti insegnanti e personale ATA hanno ricevuto uno stipendio simbolico di un euro a causa di un conguaglio fiscale che ha azzerato le loro retribuzioni. La notizia ha generato sconcerto tra il personale scolastico, che si trova di fronte a un pagamento irrisorio e senza precedenti. La situazione ha suscitato numerose reazioni e richieste di chiarimenti da parte delle organizzazioni sindacali.

Il conguaglio fiscale azzera la retribuzione del personale scolastico. La UIL Scuola denuncia stipendi di un euro. I dipendenti disperati si chiedono come fare a: "Pagare l'affitto, pagare le bollette, fare la spesa". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Stipendio da un euro a febbraio per docenti e ATA: scoppia la protesta della UIL Scuola Stipendio docenti e ATA, importo febbraio 2026 ancora non visibile. Ritardo non ha conseguenze sull’accreditoConclusa l'attesa per l'attribuzione degli arretrati (con gli errori che ne sono derivati), cresce quella per l'importo del mese di febbraio nel... Temi più discussi: Stipendio da un euro a febbraio per docenti e ATA: scoppia la protesta della UIL Scuola; Stipendi docenti 2026, fino a 200 euro in più al mese: tutti gli importi fascia per fascia. Ma per molti insegnanti non basta; Scuola, con il rinnovo del contratto aumenti e arretrati per i docenti; Stipendi, flat tax al 5% su aumenti e festivi: a chi spetta e le simulazioni. Stipendio da un euro a febbraio per docenti e ATA: scoppia la protesta della UIL ScuolaIl conguaglio fiscale azzera la retribuzione del personale scolastico. La UIL Scuola denuncia stipendi di un euro. I dipendenti disperati si chiedono come fare a: Pagare l'affitto, pagare le bollette ... orizzontescuola.it Stipendio Insegnanti e ATA: ecco la data di accredito e l’una tantum fino a 270,70 € (le ultime sulle novità di febbraio)Lo stipendio per Insegnanti e ATA di febbraio 2026 sarà accreditato a partire dal giorno 23. Febbraio, inoltre, si conferma un mese molto atteso per due motivi: l’una tantum di 111,70 € lordi per i Do ... orizzontescuola.it Lo stipendio di madame Bce sale ancora e raggiunge i 492.204 euro. La donna aveva estimatori nella rete del faccendiere. - facebook.com facebook