Lavori in corso alla stazione ferroviaria di Bagnolo, con interventi specifici sugli ascensori per facilitare l’accesso ai diversi livelli. Gli interventi sono finalizzati a rendere più agevole e sicuro il transito per tutti i viaggiatori, con attenzione particolare alle esigenze di chi ha ridotta mobilità. La ristrutturazione prosegue senza interruzioni, coinvolgendo diverse aree dell’edificio.

Proseguono i lavori di riqualificazione alla stazione ferroviaria di Bagnolo, attraverso una serie di interventi mirati che puntano a migliorare l’accessibilità e la sicurezza dell’intera infrastruttura. E a breve scadenza potrebbero essere finalmente riattivati gli ascensori, fuori uso ormai da anni, nonostante le periodiche promesse di interventi risolutivi che si sono succeduti negli ultimi tempi, ma con scadenze sempre disattese. Secondo quanto viene annunciato da Fer e dal Comune, risultano essere state predisposte le opere necessarie a ospitare i tre nuovi ascensori previsti. Ora i lavori hanno completato le intelaiature metalliche per gli elevatori situati sul lato parcheggio di via dei Tigli e sulla banchina centrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazione, si lavora agli ascensori

Leggi anche: Presi a sprangate vicino alla stazione: finiscono in ospedale, caccia agli aggressori

Leggi anche: Età pensionabile, nuova mazzata: si lavora di più e si va in pensione sempre dopo

Bloccato fuori dall’ascensore #ascensore #meme #italia

Discussioni sull' argomento Stazione, si lavora agli ascensori; Una notte in stazione tra spaccio e molestie: i racconti e le paure di chi la vive e ci lavora ogni giorno; Ferrovie dello Stato Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi; Mercato Centrale di Milano, il giorno del silenzio: pochi clienti e chi lavora fa le pulizie. Venerdì Ats ha chiuso 17 attività su 27.

Una notte in stazione tra spaccio e molestie: i racconti e le paure di chi la vive e ci lavora ogni giornoDai tassisti che evitano il turno di notte agli uomini in attesa con lo spray al peperoncino: abbiamo trascorso una serata nella stazione di Rimini e abbiamo parlato con chi la vive quotidianamente ... riminitoday.it

Stazione di Padova, ancora allarme sicurezza: chi lavora nei bar denuncia bivacchi, furti, insulti e minacce. Una testimonianza inviata alla Cgil parla di paura quotidiana e di clienti che non entrano più. “La zona rossa non basta - commenta il sindacato - servo - facebook.com facebook