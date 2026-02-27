Stadio Roma | comitati contrari Pfte conferma cementificazione e non assolve prescrizioni

Le associazioni e i comitati che si oppongono alla costruzione dello stadio della Roma a Pietralata hanno diffuso una nota dopo l’approvazione, da parte della giunta capitolina, del Progetto di fattibilità tecnica ed economica. La rete di gruppi ha confermato la cementificazione e ha sottolineato che il documento non soddisfa alcune prescrizioni previste. La decisione ha suscitato reazioni tra i sostenitori e gli oppositori dell’opera.

Stadio Roma. Battaglia: un risultato che nasce dal lavoro e dalla perseveranza I comitati contrari allo stadio della As Roma a Pietralata criticano l'approvazione del progetto da parte della giunta capitolina. La rete di associazioni e comitati che si oppongono alla costruzione dello stadio della As Roma a Pietralata ha rilasciato una nota in merito all'approvazione avvenuta ieri, da parte della giunta capitolina, del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte). Questo provvedimento segna un passo importante verso la conferma dell'interesse pubblico da parte del Comune di Roma riguardo all'opera. "Ieri la giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta sullo stadio a Pietralata, confermando una visione fatta di cementificazione e cessione di spazi pubblici a interessi privati", si legge nel comunicato. Il Comune risponde ai Comitati No Stadio: Previsto l'incremento delle aree verdi pubblicheLa nota ufficiale: Non esiste infatti una tutela tout-court della zona boschiva, per altro certificata come 'area ambientale degradata' Stadio della Roma, il 13 marzo il voto sulla conferma del pubblico interesse in Consiglio comunale