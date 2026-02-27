Stadio Roma Battaglia | un risultato che nasce dal lavoro e dalla perseveranza

L’assessore alle Periferie di Roma Capitale ha commentato l’approvazione da parte della Giunta di una delibera relativa al progetto del nuovo stadio della AS Roma, che sarà costruito nell’area di Pietralata. In una nota ufficiale, ha sottolineato come il risultato sia stato raggiunto grazie al lavoro e alla perseveranza degli attori coinvolti. La decisione riguarda un intervento che coinvolge l’intera comunità cittadina.

L’assessore alle Periferie di Roma Capitale, Pino Battaglia, ha rilasciato una nota in cui esprime la sua soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta capitolina della proposta di delibera riguardante il progetto del nuovo stadio della AS Roma, situato nell’area di Pietralata. Con questo importante atto, l’amministrazione compie un passaggio formale e decisivo nell’iter che porterà alla realizzazione di un impianto che rappresenta un progetto di rigenerazione urbana atteso da anni dalla città, in grado di apportare qualità a un’area periferica di Roma. Un Nuovo Inizio per Pietralata e Roma Est. “Si tratta di un atto significativo per la Capitale, per Pietralata e per l’intero quadrante di Roma Est, che ora possono finalmente intraprendere una nuova stagione di sviluppo”, ha dichiarato Battaglia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Stadio Roma. Battaglia: un risultato che nasce dal lavoro e dalla perseveranza Leggi anche: Stadio Roma. Veloccia: lavoro va avanti, siamo ottimisti Leggi anche: Nuovo stadio della Roma a Pietralata: ok dalla Giunta Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: La battaglia dei Nervi sul nuovo Flaminio: Così l’opera verrà alterata, pronti a fare ricorso; Roma Cremonese, Gasperini: 'La corsa Champions sarà una battaglia, si decide alla fine'. Video; La Fondazione Nervi i contro il progetto della Lazio per il nuovo Flaminio; Lazio, ecco il progetto Flaminio: Due stadi in uno per la città di Roma. Cinquantamila posti, obiettivo 2031. Così saremo immortali. Roma, la Giunta approva la delibera per lo stadio. Il club investirà un miliardo«Oggi - ha detto il sindaco Gualtieri -è una giornata importante per Roma. Il nuovo stadio non è solo un impianto sportivo: è un progetto che parla di futuro» ... ilsole24ore.com Stadio Roma: assessore Periferie, un risultato che nasce dal lavoro e dalla perseveranzaL'assessore alle Periferie di Roma Capitale, Pino Battaglia, in una nota dichiara: Accogliamo con soddisfazione l'approvazione da ... agenzianova.com Stadio della Roma, il 13 marzo il voto sulla conferma del pubblico interesse in Consiglio comunale bit.ly/4rQVGDO #AsRoma x.com Vinci 2 biglietti per vedere Italia-Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma nella 4ª giornata del #GuinnessM6N! Link per partecipare https://www.sixnationsrugby.com/it/m6n/notizia/vinci-dei-biglietti-per-italia-inghilterra-a-roma *Termini e condizioni al lin - facebook.com facebook