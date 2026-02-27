stadio ancora semi vuoto orario tariffe e umore i biglietti non decollano

Lo stadio registra ancora un’ampia presenza di posti vuoti, con l’affluenza che fatica a decollare. L’orario di apertura, le tariffe dei biglietti e l’umore generale tra i tifosi sembrano influenzare le scelte di chi decide di partecipare. Le prestazioni della squadra non hanno entusiasmato, mentre l’avversario, meno attrattivo, non ha contribuito ad attirare un pubblico più numeroso.

Orario scomodo, prestazioni parecchio al di sotto delle aspettative, un avversario dall’appeal più basso rispetto agli "squadroni" e tariffe considerate troppo alte in rapporto a quello che abbiamo appena citato. Si spiega così la risposta molto tiepida, per non definirla "freddina", del pubblico nerazzurro all’apertura della prevendita per i biglietti della sfida di lunedì prossimo. All’Arena Garibaldi, alle 18.30, arriva il Bologna: nel giorno della settimana per eccellenza più ingolfato dagli impegni lavorativi e dalle altre esigenze familiari, il fischio d’inizio nel tardo pomeriggio invece della serata è una sciagura. Districarsi tra il traffico di chi rientra a casa o si trova sulla strada per delle commissioni e chi, invece, intende recarsi allo stadio, è una vera impresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Piscina Stadio Collana e polemica tariffe: il botta e rispostaTempo di lettura: 4 minutiSulla piscina dello Stadio Collana torna la polemica tariffe.

