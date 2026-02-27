Spread Btp-Bund a 61 punti base rendimenti a 3,31% | le prossime emissioni

Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi si attesta a 61 punti base, con i rendimenti sui titoli di Stato tedeschi che raggiungono il 3,31%. Questa giornata segna un ulteriore calo dei rendimenti sui titoli di stato tedeschi, che provoca un incremento dello spread tra le due obbligazioni. La situazione si mantiene stabile all'apertura del 27 febbraio.

Continua il calo dei rendimenti sui titoli di Stato tedeschi. Per effetto di questa discesa lo spread tra Btp e Bund è tornato a salire in apertura il 27 febbraio. Il differenziale è tornato a 61 punti base, mentre gli interessi sui titoli decennali di Berlino sono scesi a 2,69%, sotto la soglia del 2,70%. È un segnale che sempre più investitori stanno scegliendo i titoli di Stato in un momento di incertezza per i mercati finanziari, tra dazi e tensioni internazionali. Gli Stati europei, Italia inclusa, sono visti in questo momento come stabili e sicuri e per questa ragione i titoli di debito hanno una domanda più elevata del previsto, come si nota anche dai risultati della recente asta dei Bot. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Spread Btp-Bund a 62 punti e rendimenti a 3,36%, le emissioni per approfittarneRimane sostanzialmente stabile anche in apertura del 17 febbraio lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi.

