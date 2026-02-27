Spiavano un medico per conto del suocero | confermate le condanne per due poliziotti

La terza sezione della Corte d’appello di Palermo ha confermato le condanne a un anno di reclusione e l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per due poliziotti, accusati di aver spiato un medico su richiesta del suo suocero. Gaspare Cusumano, medico superiore della polizia e dirigente sanitario del Reparto mobile di Palermo, è tra le persone coinvolte nel procedimento.

