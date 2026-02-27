Spazio ai dettagli inaspettati dal diamante tra i denti di Irina Shayk alle trecce urban di Alicia Keys E l' Ariston per la terza serata parla di bellezza internazionale

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, si sono fatte notare scelte di stile insolite e accostamenti di tendenza. Tra i look più curiosi, spiccano dettagli sorprendenti come un diamante tra i denti e acconciature urban. L’atmosfera si riempie di eleganza e originalità, mentre artisti e ospiti mostrano il loro modo di interpretare la musica e la moda.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dal diamante fra i denti di Irina Shayk al fiocco rétro di Laura Pausini fino alle trecce scultoree di Alicia Keys: il beauty gioca con dettagli dichiarazione di stile La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si accende di bagliori calibrati, scelte sofisticate e dettagli di personalità. Sul palco dell’Ariston, il beauty sfrutta ogni piccolo particolare per renderlo una firma riconoscibile. Dal sorriso illuminato da un punto luce di Irina Shayk agli intrecci dall’anima urban di Alicia Keys, la bellezza è dichiarazione d’identità. È un sorriso che cattura la luce, magnetico e curato al millimetro quello di Irina Shayk, ospite e co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

