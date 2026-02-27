Un ampio traffico di sostanze anabolizzanti coinvolge diverse regioni italiane. Le persone interessate potevano acquistare i prodotti attraverso piattaforme online estere, con consegne che arrivavano in Calabria. Da qui, le sostanze venivano distribuite nelle varie province, creando un circuito ben strutturato che coinvolgeva diversi attori e clienti in tutta Italia.

Le sostanze anabolizzanti venivano acquistate online sul mercato estero e arrivavano in Calabria, prima base della organizzazione, che poi le ’spacciava’ nelle varie province. Ma la vendita al dettaglio avveniva, per il territorio toscano, soprattutto tra Pistoia e Montecatini, dove i clienti avrebbero incontrato il fornitore di zona, un cinquantenne residente a Capannori. La vasta operazione dei Nas di Firenze, coordinata dalla Procura di Pistoia, nella quale sono state denunciate trentatré persone, ritenute a vario titolo responsabili della commercializzazione di sostanze anabolizzanti e di ricettazione, ha portato all’esecuzione ieri mattina di due misure cautelari, disposte dal gip di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Spaccio di anabolizzanti. Un giro d'affari in tutta Italia. Tanti i clienti anche in provincia

